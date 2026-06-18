В Ростове началось слушание дела о покушении на главу Херсонской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал слушание дела троих граждан Украины, обвиняемых в гибели двух человек в Херсонской области и в покушении на убийство главы региона Владимира Сальдо. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

На скамье подсудимых находятся Александр Кручиненко, Николай Семенюк и Сергей Семенюк. По версии следствия, в апреле 2025 года они расстреляли общественного деятеля Валерия Кулешова, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на территории Украины. Кроме того, фигуранты, как считают следователи, подорвали летом 2025 года в Херсоне автомобиль с начальником департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрием Савлученко, в результате чего тот погиб.

Также следствие считает, что в июне 2022 года подозреваемые пытались подорвать Владимира Сальдо, заложив замаскированную бомбу рядом с одним из мест, где он периодически бывал. Срабатывание устройства произошло преждевременно, и план не был доведен преступниками до конца по независящим от них обстоятельствам.

Мария Иванова