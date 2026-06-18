В Майкопе предпринимателя будут судить за отравление 63 человек

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, чья продукция привела к массовому отравлению. В июле 2025 года в Майкопе 63 человека, включая 19 детей, обратились за медпомощью после употребления еды из его заведения, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что предприниматель организовал предприятие общественного питания по приготовлению и продаже готовой еды. В период с 4 по 7 июля 2025 года употребление продукции ресторана вызвало вспышку острой кишечной инфекции. Всего пострадали 63 человека, среди которых 19 несовершеннолетних.

Проверка соблюдения санитарных норм показала, что обвиняемый не обеспечил условия и сроки хранения продуктов, полуфабрикатов собственного изготовления, готовых блюд, а также своевременный производственный контроль.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление людей) направлено в суд для рассмотрения.

Алина Зорина