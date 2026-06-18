Над Ростовской областью сбили 60 БПЛА

По уточненной информации, ночью и утром 18 июня средства ПВО сбили около 60 БПЛА в Каменске-Шахтинском, Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время атаки погиб житель Гуково, есть раненые.

«Двое пострадавших по-прежнему находятся в больнице. Это сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково. Врачи оказывают помощь»,— уточнил губернатор.

Наталья Белоштейн