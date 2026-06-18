Ростовская область экспортировала в Абхазию более 27 тонн продукции

С территории Ростовской области экспортировали в Абхазию две партии продукции общим весом 27,3 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С 8 по 11 июня в пунктах таможенного оформления специалисты досмотрели корма для непродуктивных животных (16,4 т) и готовую молочную продукцию (10,9 т). Отмечается, что экспортируемую продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, в том числе по результатам лабораторных исследований.

Константин Соловьев