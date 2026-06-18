Все аэропорты Москвы остановили работу из-за атаки БПЛА

Во всех четырех аэропортах московского авиаузла приостановлено обслуживание рейсов. Об этом сообщила Росавиация. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

«Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации, — заявили в Минтрансе. — Сейчас аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Ночью и утром 18 июня Москва подверглась массированной атаке БПЛА, на подлете к городу, по последним данным мэра Сергея Собянина, сбили 180 дронов. Один БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача», там произошел пожар. ТЦ закрыт. Обломки дрона повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод».

Несколько беспилотников атаковали НПЗ в Капотне. Информации о пострадавших нет. На юго-востоке Москвы перекрыли МКАД и несколько улиц.

Повреждения зафиксированы также в населенных пунктах Подмосковья.