В Дагестане исчезли два индустриальных парка

Правительство Дагестана упразднило регистрацию индустриальных парков «Кристалл Сити» и «Аврора», исключив их из Единого реестра промышленных зон. Объекты, запущенные в Каспийске и Карабудахкентском районе соответственно, просуществовали менее десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Республиканский кабинет министров опубликовал постановления, прекращающие членство двух местных индустриальных зон в федеральном перечне. Речь идет о каспийском кластере «Кристалл Сити» и «Авроре», расположенной в Карабудахкентском районе.

Первая площадка начала функционировать в 2015 году на территории 16,6 гектара. Согласно проектной документации, здесь предполагалось возведение логистических комплексов и административных сооружений. Фактическое освоение участка за прошедшие годы не превысило 20 процентов. За весь период работы пул резидентов ограничился семью предприятиями, а внебюджетные вложения в объект, по сведениям инвестпортала региона, составили 227 млн руб. с 2015 по 2022 год.

Что касается парка «Аврора», его возведение стартовало годом позже на участке площадью почти 69 гектаров. В отличие от первого актива, сюда был направлен значительный объем казенных средств: в 2017 году государственные инвестиции достигли отметки 180 млн руб.

Ранее информационные источники отмечали, что по состоянию на март 2026-го в субъектах Северо-Кавказского федерального округа насчитывалось 19 действующих индустриальных парков, три технологических площадки и особая экономическая зона производственного типа в Чеченской Республике. Резидентами этих объектов числились 163 организации. Федеральные и региональные власти продолжали проработку запуска еще шести аналогичных территорий.

Теперь, после выхода постановлений, индустриальная карта Дагестана сократилась на два звена. В документах кабмина не уточняется, будут ли перепрофилированы освободившиеся земельные массивы и планируется ли иное использование уже созданной на площадках инфраструктуры. Однако очевидно, что закрытие проектов произошло на фоне общей тенденции к укрупнению и модернизации промышленных зон в макрорегионе. Экономисты связывают такие решения с недостаточной деловой активностью на малых площадках и изменившимися приоритетами в распределении бюджетных средств.

Станислав Маслаков