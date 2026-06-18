В Севастополе на АЗС «ТЭС» возобновили продажу топлива по QR-кодам

С сегодняшнего дня, 18 июня, на заправочных станциях сети «ТЭС» в Севастополе продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам. Исключение составят две АЗС на трассе «Таврида», где будет свободная реализация. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На всех станциях сети «ТЭС» в свободной продаже находится дизельное топливо «ДТ New Power». На двух АЗС-«близнецах» на трассе «Таврида» (Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й км) с 19 июня будет доступна свободная продажа всех марок топлива.

Сохраняется ограничение — не более 20 л на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена.

По словам Михаила Развозжаева, в специальном чат-боте мессенджера MAX предусмотрена возможность заблаговременного ввода государственного регистрационного номера автомобиля до запуска выдачи QR-кодов. После старта приложения необходимо выбрать вид топлива и направить заявку. Время выдачи кодов сокращено до 1,5–2 минут. Персональный QR-код дает право на приобретение 20 л конкретной марки топлива для конкретного автомобиля.

Полученный QR-код действителен с 09:00 до 21:00. Службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, заправляются с 06:00 до 09:00, а также в течение дня на отдельных колонках. Если код не был использован, он аннулируется, и можно подать новую заявку.

Алина Зорина