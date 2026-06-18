В КБР заявили о наличии запасов бензина и отсутствии причин для паники

Республиканские власти заверили, что перебои с завозом горючего на станции Кабардино-Балкарии отсутствуют, а повышенный интерес автомобилистов к заправкам спровоцирован точечным вымыванием самого ходового бензина. Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарии фиксирует достаточный объем нефтепродуктов для покрытия нужд региона. Руководитель ведомства Шамиль Ахубеков опроверг возникновение товарного голода на АЗС, указав на продолжающиеся отгрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации министра, логистические цепочки функционируют стабильно. «Два десятка цистерн от одной федеральной сети находятся непосредственно на подходе. Другой крупный оператор ожидает доставку еще 2,5 тыс. тонн», — привел цифры глава Минпромэнерго. Он подчеркнул, что ведомство отслеживает как текущие складские остатки, так и график будущих поступлений.

Несмотря на стабильность снабжения, ценники на бензин за минувший месяц прибавили от восьми до десяти процентов. Шамиль Ахубеков связал эту динамику со сжатием рыночного предложения. Среди факторов он назвал профилактические остановки мощностей ряда заводов, а также ущерб в результате атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Особый тон ситуации задает потребительский ажиотаж вокруг бензина марки АИ-95. На объектах, где стоимость литра поднималась наиболее сдержанно, реализация за две недели взлетела на 30-40 процентов. Это привело к временному опустошению резервуаров на отдельных точках. Чиновник призвал граждан не поддаваться панике, отметив, что избыточный спрос лишь усугубляет локальные сбои: «Необходимый объем в республику завозится, и такая политика сохранится. Создавать сверхнормативные запасы сейчас совершенно излишне».

Согласно данным статистики, в целом по субъектам Северо-Кавказского федерального округа за год средний чек на бензин вырос на 16 процентов, достигнув 70,43 руб. за литр. Дизельная альтернатива поднялась на 11 процентов, до 73,11 руб. Только за одну неделю в начале лета горючее подорожало почти на полтора руб.

Станислав Маслаков