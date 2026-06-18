Главным врачом ЦРБ Горячего Ключа назначена Наталья Коробка

Министерство здравоохранения Краснодарского края утвердило смену руководства в Горячеключевской центральной районной больнице (ЦРБ). С 17 июня учреждение возглавила Наталья Коробка, до этого занимавшая пост заместителя главного врача. Об этом в «Максе» сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал в «Максе» главы Горячего Ключа Сергея Белопольского Фото: Официальный канал в «Максе» главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

Наталья Коробка имеет многолетний стаж работы в системе здравоохранения муниципалитета и, по данным главы города, пользуется авторитетом в трудовом коллективе.

В официальном сообщении подчеркивается, что за последние несколько лет при финансовой и административной поддержке краевых властей в Горячем Ключе был реализован комплекс значимых инфраструктурных проектов. В их числе — капитальный ремонт родильного отделения ЦРБ, развитие первичного звена, а также плановое обновление материально-технической базы больницы.

«Рассчитываем, что под руководством Натальи Владимировны начатые преобразования получат логическое продолжение. Вместе будем продолжать эту работу на благо жителей Горячего Ключа»,— говорится в заявлении главы Горячего Ключа.

Наталья Решетняк