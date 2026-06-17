Перебои с бензином на ставропольских АЗС продолжаются вторые сутки

Несмотря на заявления властей об отсутствии дефицита топлива, на ряде автозаправочных станций Ставрополя второй день сохраняются перебои с бензином. На некоторых АЗС топливо отсутствует полностью, а поступающие партии раскупаются вскоре после доставки. В этом убедился корреспондент «Ъ-Кавказ», посетивший крупнейшие сети заправочных станций города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Лаврухин Фото: Роман Лаврухин

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин заявлял, что кризисных явлений на региональном топливном рынке нет. По данным ведомства, на нефтебазах имеется достаточный запас топлива для обеспечения потребностей региона, а локальные проблемы на отдельных АЗС связаны с ажиотажным спросом, возникшим на фоне слухов о возможной нехватке бензина.

Однако фактически на части заправок города автомобилисты сталкиваются с трудностями при покупке топлива. На отдельных станциях в продаже отсутствуют сразу несколько марок бензина, а водителям предлагают только дизельное топливо или сжиженный газ.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается на крупных сетевых АЗС. Так, на заправке «Роснефть» на улице 8 Марта прибытия бензовоза ожидали несколько десятков автомобилей. Во время разгрузки топлива станция была закрыта на технический перерыв почти на два часа, однако большинство водителей предпочли остаться в очереди.

Похожая ситуация сложилась и на заправках «Лукойл» на улице Доваторцев. Сотрудники АЗС сообщили, что поступившая ночью партия топлива была полностью распродана уже к утру. Следующую поставку автомобилистам пришлось ждать в течение дня.

По словам работников заправок, объемы поставок не сократились, однако спрос заметно вырос. В результате новые партии топлива зачастую заканчиваются в течение нескольких часов после поступления. На некоторых станциях водители начали занимать очереди еще до прибытия бензовозов.

Проблемы с наличием бензина наблюдаются и на других АЗС города. На станции Astra сообщили об отсутствии топлива и затруднились назвать сроки новых поставок. На отдельных заправках сети «Росгазнефть» в продаже оставались только некоторые виды дизельного топлива и сжиженный углеводородный газ.

При этом участники рынка утверждают, что перебоев с отгрузкой нефтепродуктов на нефтебазах нет. Водители бензовозов рассказали «Ъ-Кавказ», что поставки осуществляются в штатном режиме. Временные ограничения возникают лишь в периоды действия режима беспилотной опасности, когда работа нефтебаз приостанавливается в соответствии с требованиями безопасности.

Таким образом, при официальном отсутствии дефицита топлива часть ставропольских автомобилистов уже второй день вынуждена искать работающие АЗС или ждать поступления новых партий бензина по несколько часов.

Роман Лаврухин