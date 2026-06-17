Власти Италии не будут настаивать на запрете соцсетей для подростков

Правительство Италии не намерено запрещать подросткам доступ в социальные сети, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони на встрече с журналистами по итогам саммита G7 во Франции. Ее слова передает Politico.eu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я не против запрета на соцсети для тех, кому не исполнилось 16. Но я не уверена в том, что такое решение само по себе может решить проблему, поскольку его легко обойти»,— цитирует издание госпожу Мелони. По ее словам, такие запреты не могут быть эффективными, если правительства не окажут большего давления на социальные платформы, чтобы те начали действовать и «брать на себя ответственность».

Ранее несколько итальянских партий представили свои проекты подобных запретов в парламент. Ожидалось, что со своими предложениями в этом направлении выступит и правительство.

Ранее на этой неделе правительство Великобритании объявило о намерении запретить доступ в соцсети лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Власти Франции намерены ввести такой запрет для детей младше 15 лет.

Идея о запрете или ограничении доступа детей в социальные сети стала общемировым трендом после того, как такую меру ввела Австралия в конце прошлого года. Однако опыт Австралии показывает и то, что запрет довольно легко обходится. По данным исследования, проведенного в стране, даже после запрета соцсетями продолжают пользоваться две трети австралийских подростков в возрасте 12–15 лет.

Подробнее о том, как в мире ограничивают доступ детей к соцсетям,— в материале «Детки в сетках».

Николай Зубов