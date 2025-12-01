Власти Австралии запретят подросткам пользоваться соцсетями

С 10 декабря власти Австралии запретят детям до 16 лет пользоваться Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Reddit, TikTok и другими медиаплатформами. Если пользователь не подтвердит свой возраст, администраторы соцсетей будут обязаны удалить аккаунт.

Как передает AFP, несоблюдение запрета будет грозить компаниям штрафами до $32 млн. Власти Австралии рассчитывают, что новый закон изменит то, как дети проводят время в интернете. Комиссар по безопасности Джули Инман Грант уверена, что возрастные ограничения являются «действительно эффективным решением» для предотвращения онлайн-угроз, но признает, что быстрого решения нет.

За процессом напряженно следят интернет-регуляторы по всему миру, есть сомнения в том, что власти страны смогут обуздать технологических гигантов, пишет AFP. Остаются вопросы применения закона, в том числе непонятно, как именно платформы будут проверять возраст пользователей. Технологические компании раскритиковали планы властей Австралии, назвав их слишком расплывчатыми.

Пока что запрет не коснется 10 платформ, включая Discord, Pinterest, Roblox, Lego Play и WhatsApp.

Эрнест Филипповский