В Британии запретят социальные сети для детей младше 16 лет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что в стране вводится запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на Даунинг-стрит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters

«Сегодня важный момент для нашей страны. Это большой шаг, реальные перемены для наших детей и нашего будущего. Потому что сегодня я могу объявить, что правительство запретит доступ к социальным сетям для всех детей младше 16 лет»,— сказал господин Стармер (цитата по The Guardian).

По словам премьер-министра, большинство родителей в Британии поддержали такое решение. Он отметил, что за попытки обойти запрет подростков наказывать не будут. В правительстве надеются, что запрет удастся ввести к началу следующего года — соответствующее постановление примут до Рождества. Запрет на использование соцсетей для британских подростков уже обсуждался правительством с крупными технологическими компаниями, напомнил премьер-министр.

После выступления Кира Стармера в YouTube заявили, что запрет на использование социальных сетей в Великобритании может подтолкнуть детей к «менее безопасным сервисам».

До этого в Британии проводился эксперимент по введению «комендантского часа» для подростков на пользование соцсетями. В шестинедельном пилотном проекте приняли участие около 300 несовершеннолетних по всей стране. Исследователи рассчитывали узнать, как потенциальные ограничения скажутся на психике подростков. Среди вариантов ограничений обсуждались полный запрет соцсетей, ограничение доступа к ним одним часом в день и ночной комендантский час на их использование.