Более 60% австралийских подростков пользуются запрещенными для них соцсетями

Две трети австралийских подростков в возрасте 12–15 лет по-прежнему пользуются соцсетями, несмотря на запрет властей. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные исследования, проведенного в Австралии по заказу Molly Rose Foundation.

По данным фонда, борющегося за безопасность детей в интернете, 53% подростков, которые на момент запрета пользования соцсетями в декабре 2025 года имели аккаунт в TikTok, продолжают им пользоваться и сейчас. Для YouTube и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) эти доли составляют 53% и 52% соответственно. В ходе опроса большинство подростков (60–61%) говорили, что соцсети «не предпринимают действий» по удалению или деактивации аккаунтов, зарегистрированных до декабря 2025 года. При этом, как отметили около половины опрошенных, ограничение соцсетей никак не сказалось на онлайн-безопасности, а каждый седьмой подросток заявил, что из-за запрета они чувствуют себя в меньшей безопасности.

Австралия стала первой страной в мире, которая ввела запрет на использование соцсетей лицами младше 16 лет. С 10 декабря 2025 года, когда запрет вступил в силу, соцсети уже заблокировали несколько миллионов аккаунтов детей. По примеру Австралии аналогичные запреты объявили или планируют объявить уже около двух десятков стран мира.

Алена Миклашевская