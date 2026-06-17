В Махачкале строят новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 тысяч метров

В международном аэропорту Махачкалы продолжается строительство новой взлетно-посадочной полосы 3,2 тыс. м в длину и 45 м в ширину. После введения полосы в эксплуатацию воздушная гавань сможет обслуживать любые типы самолетов, включая рейсы в непогоду. Об этом сообщил и. о. главы Дагестана Федор Щукин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По словам господина Щукина, одновременно прорабатывается возможность возведения гостиничного комплекса и торговых зон. Специалисты разрабатывают мастер-план будущего терминала «А». В качестве ключевых задач заявлены рост пассажиропотока, расширение маршрутной сети и принципиальное обновление инфраструктуры.

«Задачи масштабные: увеличить пассажиропоток, расширить географию рейсов, вывести инфраструктуру на новый уровень. В следующем году аэропорту исполняется 100 лет. К этой дате нужно подойти с обновленной инфраструктурой и показателями, которыми можно гордиться», — говорится в сообщении Федора Щукина.

Константин Соловьев