Ростовский суд вынес приговор жительнице Мелитополя за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу Марины Мешковой, обвиняемой по ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование терроризма) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Следствие установило, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года подсудимая, находясь дома в Мелитополе Запорожской области, перевела деньги на счет организации «Легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Кроме того, с января по май 2024 года она перечислила средства со своего счета на банковские карты, применяемые ВСУ для сбора финансов на применяемое против Вооруженных Сил России вооружение и военную технику.

Подсудимой назначено 14 лет исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Константин Соловьев