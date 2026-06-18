Десять лет после Сямозера

18 июня исполняется десять лет со дня гибели 14 детей на Сямозере в Карелии — одной из крупнейших катастроф в российской системе детского отдыха. В июне 2016 года группа из московского заезда лагеря «Парк-отель "Сямозеро"» вышла в водный поход, несмотря на предупреждение о непогоде, и попала в шторм. Первые сообщения о ЧП были противоречивыми, менялось число погибших и пропавших, появлялись версии о судьбе сопровождающих, спасатели прочесывали острова и береговую линию. Дело Сямозера быстро превратилось в разбирательство о том, как детский отдых закупался, кем контролировался и почему сигнал о бедствии не был услышан вовремя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятный монумент в память о 14 детях, погибших на Сямозере 18 июня 2016 года

Фото: Илья Тимин / РИА Новости Памятный монумент в память о 14 детях, погибших на Сямозере 18 июня 2016 года

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

17 июня 2016 года из лагеря, принадлежавшего ООО «Парк-отель "Сямозеро"», в водный поход вышла группа из 47 детей и четырех взрослых сопровождающих. Дети приехали из Москвы, путевки были организованы по линии столичных социальных органов. Группа двигалась по озеру на двух каноэ и рафте. Накануне МЧС предупреждало об ухудшении погоды: сильных ливнях, грозах и порывах ветра до 15–20 м/с. Позднее “Ъ” писал со ссылкой на следствие, что организаторы похода не учли погодные условия, а когда дети обратили внимание взрослых на ветер и тучи, им ответили, что они просто струсили.

На следующий день, 18 июня, на озере начался шторм. Рафт с частью детей и сопровождающими прибило к острову, а оба каноэ вынесло на открытую воду. Они перевернулись. Дети оказались в холодной воде, часть пыталась добраться до берега вплавь. В первые часы после появления сообщений о случившемся цифры в СМИ менялись: говорили о 13, 14, 15 погибших, о пропавших без вести, о погибшем взрослом. Позднее официальная цифра закрепилась — погибли 14 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дети спасенные сотрудниками МЧС в ходе поисково-спасательной операции 19 июня

Фото: Илья Тимин / РИА Новости Дети спасенные сотрудниками МЧС в ходе поисково-спасательной операции 19 июня

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

О масштабах ЧП стало известно не сразу. Один из самых известных эпизодов этой истории — это путь выжившей 14-летней участницы похода Юлии Король. Она смогла выбраться на берег, помогала вытаскивать детей из воды и смогла дойти до деревни Кудама и сообщить взрослым о случившемся. После этого начались поиски, спасатели и местные жители проверяли острова и береговую линию, водолазы работали почти без остановки. Последнего погибшего ребенка нашли только на восьмой день. После трагедии Юлию Король наградили медалью «За спасение погибавших».

В материалах дела отдельно фигурировал звонок 12-летнего ребенка в экстренные службы. Звонок приняла фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова. По версии обвинения, она сочла обращение розыгрышем и не зарегистрировала вызов. В 2017 году ее признали виновной в халатности и приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста. Это было первое уголовное дело, завершившееся приговором в связи с гибелью детей на Сямозере.

Также в первые дни разбирали действия руководства лагеря. СМИ со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина писали, что о ЧП не сразу сообщили спасателям. По его словам, заместитель директора Вадим Виноградов, узнав о случившемся, позвонил не в МЧС, а директору Елене Решетовой. «Они думали, что все рассосется и они своими силами справятся»,— говорил представитель СК в эфире «Вести-FM».

20 июня 2016 года в Москве и Карелии объявили траур. Власти пообещали проверить детские лагеря по всей стране. В федеральной повестке появились вопросы о квалификации инструкторов, безопасности маршрутов, контроле над подрядчиками и закупках детского отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов (2009–2016)

Фото: 602258 19.03.2010 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов в агентстве РИА Н Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов (2009–2016)

Фото: 602258 19.03.2010 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов в агентстве РИА Н

Детский омбудсмен Павел Астахов, приехавший к выжившим детям, стал участником отдельного скандала. Во время разговора с одной из девочек он спросил: «Ну что, как поплавали?» Фраза вызвала общественный резонанс, после чего господин Астахов объяснял, что ее вырвали из контекста. В сентябре 2016 года он покинул должность уполномоченного по правам ребенка.

Следствие по основному делу видело причину случившегося не только в погоде. Как писал “Ъ” в 2018 году, когда материалы дела сотрудников лагеря были переданы в суд, согласно версии СК, часть оборудования была неисправна, в лодках находилось больше детей, чем допускали нормы, дети не были обеспечены спасательными жилетами по размеру, а сотрудники лагеря не обладали необходимой подготовкой для проведения водной практики и действий в экстремальной ситуации. Руководителям карельского управления Роспотребнадзора следствие вменяло то, что они, зная о нарушениях в лагере, не приняли мер к прекращению оказания опасных услуг. Кроме того, в июне 2016 года было выдано заключение о соответствии лагеря санитарным правилам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор ООО «Парк-отель “Сямозеро”» Елена Решетова, ее заместитель и начальник лагеря Вадим Виноградов на заседании Петрозаводского городского суда

Фото: Илья Тимин / РИА Новости Бывший директор ООО «Парк-отель “Сямозеро”» Елена Решетова, ее заместитель и начальник лагеря Вадим Виноградов на заседании Петрозаводского городского суда

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Первый большой процесс начался в Петрозаводске в 2018 году. На скамье подсудимых оказались директор ООО «Парк-отель "Сямозеро"» Елена Решетова, ее заместитель и начальник лагеря Вадим Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, а также бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович. Потерпевшими по делу признали 57 человек, во время следствия было допрошено более 1,5 тыс. свидетелей, около 500 из них были несовершеннолетними.

В марте 2019 года Петрозаводский городской суд вынес приговор. Елену Решетову и Вадима Виноградова признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности. Оба получили по девять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Решетова вину не признала, Виноградов раскаялся и сотрудничал со следствием. Валерия Круподерщикова тогда признали виновным только в оставлении в опасности, назначили восемь месяцев лишения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Павла Ильина, Анатолия Коваленко и Людмилу Котович суд оправдал.

Для родителей погибших и прокуратуры этот приговор точкой не стал. Обвинение не согласилось с оправданием части фигурантов. Верховный суд РФ в 2020 году направил представление прокурора по инструкторам на рассмотрение в кассацию. В определении указывалось, что следствием было предъявлено обоснованное обвинение, а доказательства достаточны для обвинительного приговора. После этого дело инструкторов вернулось на новый круг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Инструкторы компании «Парк-отель “Сямозеро”» Павел Ильин, Валерий Круподерщиков и экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко на заседании Петрозаводского городского суда

Фото: Илья Тимин / РИА Новости Слева направо: Инструкторы компании «Парк-отель “Сямозеро”» Павел Ильин, Валерий Круподерщиков и экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко на заседании Петрозаводского городского суда

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В сентябре 2023 года Петрозаводский городской суд приговорил Валерия Круподерщикова к шести годам колонии общего режима, Павла Ильина — к пяти годам. Их признали виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Однако и этот приговор не стал окончательным. В феврале 2024 года Верховный суд Карелии смягчил решения: Круподерщикову снизили срок до трех лет лишения свободы и заменили его на три года принудительных работ, освободив из-под стражи в зале суда. Действия Ильина переквалифицировали на более мягкую часть статьи, назначили год лишения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Гражданские иски в этой части суд также отменил.

В 2023 году Юлия Король выступила в их защиту. Она заявляла, что не считает их главными виновниками трагедии и что решение о выходе на маршрут принималось не ими.

Отдельная линия дела касалась московской системы закупки путевок. В 2018 году Басманный суд Москвы вернул прокурору дело бывшей замглавы столичного департамента труда и соцзащиты Татьяны Барсуковой и начальника управления департамента Елены Семкиной. Следствие считало, что они участвовали в подготовке и утверждении технического задания для госконтракта на отдых детей, которое не обеспечивало безопасность программы. В материалах дела указывалось, что техзадание не гарантировало присутствие специалистов и наличие необходимого исправного туристического снаряжения, а нарушение сроков размещения документации не позволило провести выездной контроль до заезда детей.

Эта линия завершилась обвинительным приговором. В мае 2022 года Басманный суд Москвы признал Татьяну Барсукову и Елену Семкину виновными в халатности. Барсукова получила четыре года шесть месяцев колонии, Семкина — четыре года. Обеим также запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах в течение двух лет. Суд исходил из того, что чиновницы организовали и утвердили техзадание, не обеспечивавшее необходимые меры безопасности, и не проконтролировали исполнение условий контракта с «Парк-отелем "Сямозеро"». Но уже в июне 2022 года Мосгорсуд освободил их от наказания из-за истечения срока давности.

Судьба фигурантов дела сложилась по-разному. Вадим Виноградов, по данным региональных СМИ, вышел из колонии в июне 2024 года, отбыв срок. Елена Решетова выходила по УДО в августе 2023 года, однако в феврале 2024 года Владимирский областной суд отменил это решение, и ее вновь взяли под стражу. Последнее публично подтвержденное судебное решение по ее статусу датируется 2024 годом. Тогда ее вернули в колонию общего режима во Владимирской области.

За пределами уголовного дела трагедия на Сямозере стала поводом для пересмотра правил детского отдыха. После гибели детей власти начали обсуждать отказ от закупки путевок по принципу минимальной цены. В 2016 году был принят федеральный закон, направленный на совершенствование регулирования организации отдыха и оздоровления детей. Он уточнил полномочия органов власти и требования к безопасным условиям пребывания детей, контролю, охране и наличию спасательных постов, а также санитарно-эпидемиологические требования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дети спасенные сотрудниками МЧС в ходе поисково-спасательной операции 19 июня

Фото: Илья Тимин / РИА Новости Дети спасенные сотрудниками МЧС в ходе поисково-спасательной операции 19 июня

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В 2019 году регулирование ужесточили еще раз. Власти ввели более подробные требования к организациям, занимающимся отдыхом детей и их оздоровлением, включая региональные реестры. С 2020 года работать с детьми должны были только организации, включенные в такие реестры. Изменились и правила закупок услуг по организации детского отдыха — их стали закупать через конкурс с ограниченным участием, а не через обычный электронный аукцион, где решающим фактором фактически становилась цена.

Полина Пучкова