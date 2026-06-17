Лавров назвал сознательной атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Удар Вооруженных сил Украины по автобусу с детьми в Брянской области был сознательным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал целью атаки попытку посеять панику среди российского населения.

«Это абсолютно в стиле киевского режима — сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям»,— сказал господин Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Атака на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области произошла 17 июня. В автобусе ехали 44 пассажира, в том числе 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. Пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. СКР возбудил дело о теракте.