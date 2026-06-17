Лавров назвал сознательной атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области
Удар Вооруженных сил Украины по автобусу с детьми в Брянской области был сознательным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал целью атаки попытку посеять панику среди российского населения.
«Это абсолютно в стиле киевского режима — сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям»,— сказал господин Лавров журналисту Павлу Зарубину.
Атака на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области произошла 17 июня. В автобусе ехали 44 пассажира, в том числе 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. Пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. СКР возбудил дело о теракте.
Заявления российских властей о намеренных атаках ВСУ на гражданские объекты, включая населенные пункты и транспорт, являются частью системной риторики, которая активно звучит по крайней мере с начала 2024 года. Российское руководство, включая Президента и МИД, неоднократно обвиняло «киевский режим» и ВСУ в целенаправленных ударах по мирным гражданам с целью посеять панику и дестабилизировать обстановку. Эти обвинения подкрепляются данными российских ведомств о большом количестве пострадавших и погибших среди гражданского населения, включая детей, и повреждениях гражданской инфраструктуры. В то же время, российские удары по украинской инфраструктуре преподносятся как «акты возмездия» за подобные атаки со стороны Украины.
В частности, подобные инциденты с атаками беспилотниками на автобусы, в которых находились мирные жители, неоднократно фиксировались и в других регионах, например, в Горловке, Енакиево и Шебекино. СКР в таких случаях возбуждает уголовные дела по статьям о терроризме или покушении на убийство. Эти события являются частью более широкой картины эскалации конфликта, где обе стороны обвиняют друг друга в совершении военных преступлений и атак на гражданское население.