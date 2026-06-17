Axios: США и Иран обсуждают перенос подписания меморандума на 17 июня

США и Иран обсуждают возможность подписания меморандума о взаимопонимании в электронном виде 17 июня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Изначально церемония подписания соглашения была запланирована на 19 июня в Швейцарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио, президент Дональд Трамп и министр войны Пит Хегсет

Фото: Jacquelyn Martin, AP Госсекретарь США Марко Рубио, президент Дональд Трамп и министр войны Пит Хегсет

Фото: Jacquelyn Martin, AP

Власти Ирана настояли на том, чтобы не публиковать текст меморандума до официального подписания, отметили источники Axios. По информации собеседников издания, даже если меморандум подпишут раньше, встреча представителей США и Ирана в Швейцарии 19 июня состоится. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Стороны обсудят начало переговоров по иранской ядерной программе, уточнили источники издания.

Джей Ди Вэнс заявлял, что США и Иран уже подписали меморандум в электронном виде 14 июня. Источники Axios приводят другие данные. Один из них подтвердил информацию, но добавил, что документ необходимо подписать второй раз. Другой источник сказал, что меморандум еще не подписан.

США и Иран объявили о достижении мирных договоренностей в ночь на 15 июня. После официального подписания меморандума стороны должны начать 60-дневные переговоры по поводу иранской ядерной сделки и других вопросов, сообщал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».