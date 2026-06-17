Из-за проблем с водоснабжением в Зимовниках могут возбудить уголовное дело

В поселке Зимовники возбудили административное дело по факту ненадлежащего водоснабжения жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами). Отмечается, что руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление. Кроме того, прокуратура требует произвести перерасчет платы за коммунальную услугу.

Материалы проверки ведомства направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных должностных лиц по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Константин Соловьев