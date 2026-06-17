Верховный суд взыскал 3,7 млн рублей с экс-министра финансов КЧР

Президиум Верховного суда России удовлетворил жалобу правительства Карачаево-Черкесии, в которой власти требовали взыскать с бывшего министра финансов региона Рустама Эльканова 3,7 млн руб. ущерба бюджету. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Установлено, что чиновник помог назначить своего знакомого на должность заместителя, заведомо зная, что тот не будет исполнять обязанности. Фиктивному сотруднику выплачивалась заработная плата, а также перечислялись взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Рустам Эльканов осужден за превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Отмечается, что три предыдущие инстанции отказали в удовлетворении иска. Они исходили из того, что спор связан с трудовыми отношениями и региональное правительство пропустило установленный Трудовым кодексом годичный срок для обращения в суд. Высшая инстанция указала, что вред причинен не в рамках трудовых отношений, а в результате преступления — превышения должностных полномочий, поэтому подлежит применению общий трехлетний срок исковой давности.

Константин Соловьев