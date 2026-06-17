Губернатор Кубани прокомментировал атаку ВСУ на автобус с детьми

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал атаку украинских военных на детский автобус, который вез школьников на отдых в Геленджик из Гомеля. Глава региона в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье погибшей сопровождающей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Школьники ехали из Беларуси в Геленджик. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов погибла сопровождающая детей, ранены шесть человек, среди которых четверо детей.

«Обязательно свяжемся с коллегами из Беларуси. Как только дети поправятся, ждем на отдых и восстановление в наши здравницы»,— заявил губернатор. Он также добавил, что виновные в преступлении понесут наказание.

Алина Зорина