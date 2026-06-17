Суд подтвердил антиконкурентное соглашение между белгородским УКС и «Евростроем»

Арбитражный суд Белгородской области отказал «Управлению капитального строительства Белгородской области» (УКС) в удовлетворении иска о признании недействительным решения регионального управления ФАС. Ранее антимонопольный орган выявил наличие антиконкурентного соглашения между УКС и местным ООО «Еврострой» при реконструкции Прохоровской ЦРБ. Информация об отказе появилась в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление было подано в декабре 2025 года. В октябре Арбитражный суд Белгородской области по иску региональной прокуратуры признал два контракта между УКС и ООО «Еврострой» ничтожными и взыскал с компании почти 206 млн руб. в пользу местного министерства строительства. В феврале 2026 года УКС подало апелляционную жалобу в 19-й арбитражный апелляционный суд, однако она была возвращена по ходатайству истца.

Оспариваемые соглашения касались строительно-монтажных работ в детской поликлинике при Прохоровской ЦРБ. Их общая стоимость изначально составляла 178,4 млн руб. Первый контракт на 120,1 млн руб. с «Евростроем» заключили в декабре 2023 года — компания была единственным участником аукциона. Впоследствии стоимость соглашения выросла до 132,1 млн руб. Подрядчик обязался выполнить ремонт и смонтировать системы электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. При этом антимонопольное ведомство установило, что «Еврострой» фактически приступил к работам еще до объявления торгов и получения разрешения, а часть исполнительной документации датирована периодом, предшествовавшим аукциону. Второй контракт с «Евростроем» на аналогичные работы за 58,3 млн руб. был заключен в феврале 2024 года — также как с единственным участником. По мере исполнения обязательств стоимость соглашения также увеличилась до 74,6 млн руб. В его рамках подрядчик должен был благоустроить территорию, оборудовать системы водоотведения, внутриплощадочные сети электроснабжения, связи и сигнализации. В общей сложности стоимость фактических исполненных работ по двум контрактам составила почти 206 млн руб., которые суд взыскал в октябре.

По данным Rusprofile, ООО «Еврострой» зарегистрировано в августе 2013 года в Белгороде для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 2 млн руб. Основным владельцем (99%) и генеральным директором является Эдгар Херимян, еще 1% принадлежит Гаянэ Херимян. В структуру группы входят дочерние общества — ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». В 2024 году компания отработала с выручкой 3,8 млрд руб. и чистой прибылью в размере 238 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Еврострой».

В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Еврострой» попал в реестр недобросовестных поставщиков. Ситуация вокруг компании обострилась после ареста в конце августа Эдгара Херимяна, которому инкриминируют дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК) по делу о строительстве на границе Белгородской области противотанковых заграждений («зубов дракона»). Как считает следствие, местные чиновники завысили стоимость работ и занизили технические характеристики объектов. Это привело к хищению более 251 млн руб.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».

Кабира Гасанова