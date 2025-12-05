Белгородское УКС уличили в сговоре с «Евростроем» при ремонте Прохоровской ЦРБ

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Белгородской области выявило заключение антиконкурентного соглашения между местными ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» (УКС) и ООО «Еврострой» при реконструкции Прохоровской ЦРБ. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о двух контрактах на строительно-монтажные работы в детской поликлинике при больнице на общую сумму 178,4 млн руб. Первый ООО «Еврострой» получило в декабре 2023 года по начальной цене 120,1 млн руб. Компания стала единственным участником аукциона. Она должна была провести ремонт, наладить внутреннее электроснабжение, отопление, вентиляцию и кондиционирование здания. При этом, как отметили в антимонопольной службе, «Еврострой» начал реконструировать объект во второй половине 2023 года, «задолго до официального объявления торгов» и получения необходимого разрешения на работы. Отмечается, что в исполнительной документации также указаны сведения об этапах реконструкции, датированные периодом, предшествующим началу аукциона.

Второй контракт на аналогичные работы УКС заключило с «Евростроем» в феврале 2024 года по начальной цене 58,3 млн руб. В этом аукционе компания также была единственным участником. Она должна была благоустроить территорию детской поликлиники, наладить системы водоотведения и внутри площадных сетей электроснабжения, а также связи и сигнализации.

Управление ФАС направило материалы дела для привлечения участников антиконкурентного соглашения к административной ответственности.

По данным Rusprofile, ООО «Еврострой» зарегистрировано в августе 2013 года в Белгороде для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 2 млн руб. Основным владельцем (99%) и генеральным директором является Эдгар Херимян, еще 1% принадлежит Гаянэ Херимян. В структуру группы входят дочерние общества — ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». По итогам 2024 года «Еврострой» выручил 3,8 млрд руб. и получил чистую прибыль в размере 238 млн руб.

В конце ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал два иска УКС к «Еврострою», являвшимся главным подрядчиком при возведении защитных сооружений на границе с Украиной. Общая сумма требований по двум заявлениям достигла 404,5 млн руб.

Положение компании стало осложняться в конце августа с заключением под стражу Эдгара Херимяна. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, до 12 лет лишения свободы). Уголовное дело связано со строительством на границе Белгородской области противотанковых заграждений («зубов дракона»). Следствие считает, что бывший замгубернатора Владимир Базаров (также арестованный) завысил стоимость этих работ и занизил требования к прочности конструкций, что привело к хищению свыше 251 млн руб.

Кабира Гасанова