Ростовская область заняла седьмое место по объемам жилищного строительства

Ростовская область заняла седьмую позицию в общероссийском рейтинге регионов по масштабам возведения жилья. На середину июня девелоперы одновременно строят в субъекте 101,8 тыс. квартир, а их общая площадь достигает 4,73 млн кв. м. Такие аналитические данные предоставили в ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Наибольший объем возводится в столице региона, в Ростове-на-Дону — более 3,4 млн кв. м. Вторую позицию занимает Аксай, где показатель достиг 704 тыс. кв. м. Замыкает тройку Октябрьский с результатом 206 тыс. кв. м. Далее следуют Батайск (182 тыс. кв. м), Новочеркасск (86 тыс. кв. м), Азов (28 тыс. кв. м), Таганрог (26 тыс. кв. м), Шахты (22 тыс. кв. м), Волгодонск (15 тыс. кв. м) и Каменск-Шахтинский (8 тыс. кв. м).

Возглавляют список лидеров по возводимому жилью Москва с показателем 16 млн кв. м., Подмосковье, где возводят 8 млн кв. м, и Краснодарский край, достигший отметки в 7,96 млн кв. м. В целом по России строительный сектор обеспечивает возведение более 120 млн кв. м жилья, что эквивалентно 2,44 млн квартир в строящихся домах.

Константин Соловьев