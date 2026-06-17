Брянские власти показали атакованный БПЛА автобус с детьми

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук опубликовал фото атакованного БПЛА автобуса, перевозившего детскую футбольную команду из Белоруссии. По его словам, ВСУ «явно понимали, что это пассажирский автобус».

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Господин Ковальчук «находится на связи» с руководством Гомельской области, откуда выехал автобус. В Брянск направлены специалисты из московского Центра медицины катастроф. «Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь»,— уточнил врио губернатора.

ЧП случилось сегодня на трассе А240. Команда ехала на отдых в Геленджик. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе дрона погибла сопровождавшая их женщина. Пострадали семеро человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. СКР возбудил дело о теракте.