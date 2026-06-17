Брянские власти показали атакованный БПЛА автобус с детьми
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук опубликовал фото атакованного БПЛА автобуса, перевозившего детскую футбольную команду из Белоруссии. По его словам, ВСУ «явно понимали, что это пассажирский автобус».
Господин Ковальчук «находится на связи» с руководством Гомельской области, откуда выехал автобус. В Брянск направлены специалисты из московского Центра медицины катастроф. «Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь»,— уточнил врио губернатора.
ЧП случилось сегодня на трассе А240. Команда ехала на отдых в Геленджик. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе дрона погибла сопровождавшая их женщина. Пострадали семеро человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. СКР возбудил дело о теракте.