На Ставрополье оборот розничной торговли превысил 1 трлн рублей
В Ставропольском крае по итогам 2025 года оборот розничной торговли составил более 1 трлн руб., сообщил в своем канале в Max министр экономического развития региона Антон Доронин.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным министра, за последние пять лет оборот розницы в регионе вырос в 1,7 раз.
«В отрасли работают более 300 тыс. человек, то есть каждый десятый житель региона. Вклад торговли в ВРП оценивается в 14%, а в общую сумму налоговых платежей 17%»,— говорится в сообщении.