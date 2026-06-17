На Ставрополье оборот розничной торговли превысил 1 трлн рублей

В Ставропольском крае по итогам 2025 года оборот розничной торговли составил более 1 трлн руб., сообщил в своем канале в Max министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным министра, за последние пять лет оборот розницы в регионе вырос в 1,7 раз.

«В отрасли работают более 300 тыс. человек, то есть каждый десятый житель региона. Вклад торговли в ВРП оценивается в 14%, а в общую сумму налоговых платежей 17%»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева