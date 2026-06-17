НСПК готовится выдавить карты Visa и Mastercard с российского рынка

Национальная система платежных карт (НСПК) на очередном совете участников и пользователей платежного рынка обсудила с банками вопрос пересмотра ставок межбанковского вознаграждения (интерчейндж) по картам международных платежных систем (МПС). По оценке компании, доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций в России по итогам первого квартала превысила 75%. «При этом карты международных платежных систем постепенно выходят из обращения, хотя часть из них все еще остается у клиентов»,— отмечают в НСПК.

Visa и Mastercard в 2022 году, после начала СВО, приостановили операции в РФ. Российские банки совместно с НСПК продлили срок действия уже выпущенных карт этих МПС либо сделали их бессрочными, что позволило обеспечить их работу внутри страны. В декабре 2025 года Банк России обсуждал с кредитными организациями отключение карт Visa и Mastercard с продленным сроком. Тогда директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что регулятор рассчитывает на скорое принятие такого решения. Причем ранее, в октябре 2025 года, она сообщала, что резких шагов по отключению продленных карт Visa и Mastercard ждать не следует.

На последнем заседании совета в НСПК отметили, что вопрос о сроках обращения таких карт обсуждается участниками рынка с 2024 года, однако единого мнения по этому вопросу до сих пор не сформировалось. Поэтому по итогам обсуждения поддержано предложение не устанавливать нормативные сроки прекращения обращения карт МПС, которые больше не работают в России. Однако гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что поддержка использования этих карт «требует значительных затрат на стороне НСПК, несмотря на то что новые продукты по таким картам для граждан банками не создаются, а их держатели не имеют доступа к программам лояльности этих платежных систем». В связи с этим на рассмотрение участникам совета было предложено снизить ставки интерчейнджа по картам МПС с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года — до 0%. По мнению господина Дубынина, «поэтапное снижение ставки позволит банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота карты МПС». При этом, по его словам, «у рынка есть месяц на внесение своих предложений».

Кредитные организации сопротивляются отключению карт Visa и Mastercard, потому что по ним интерчейндж выше, чем по картам «Мир», и банки-эмитенты получают более высокую комиссию. Когда международные платежные системы ушли из России, НСПК зафиксировала комиссии по их картам на том уровне, на котором они в тот момент находились. В ноябре 2022 года Банк России официально наделил НСПК правом регулировать работу банков с картами МПС, включая разрешение споров и определение тарифов. По словам участников рынка, с тех пор НСПК тарифы МПС не меняла, а интерчейндж по картам «Мир» постепенно снижался. Теперь НСПК решила убрать это преимущество карт МПС, обнулив интерчейндж по ним.

Отдел финансов