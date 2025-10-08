ЦБ: карты Visa и Mastercard продолжат работать в России

Карты Visa и Mastercard продолжат работать, резких шагов по их отключению не будет, сообщили директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. В целом, как она отметила, сейчас фиксируется тренд на снижение доли платежей по картам в пользу других видов безналичной оплаты.

Гендиректор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин говорил РБК, что с 1 января 2025 года сертификат безопасности Visa и Mastercard перестал действовать на всех чипах, поэтому сейчас власти обсуждают идею ограничения работы карт с истекшим сроком годности.

«Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем,— заявила Алла Бакина (цитата по «РИА Новости»).— Мы находимся в диалоге с банками, с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась».