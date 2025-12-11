ЦБ РФ обсуждает с банками отключение Visa и Mastercard с продленным сроком

Банк России ведет диалог с банками об отключении карт Visa и Mastercard в России и рассчитывает на скорое принятие решения. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, НСПК не является оператором этих карт: международные платежные системы лишь поддерживают их технологически, а продукт не развивается и функционирует на условиях прошлого периода.

«Эта тема продолжает обсуждаться, но я думаю, что достаточно скоро соответствующие решения тоже будут найдены, и к консенсусу мы придем», — отметила она, отвечая на вопрос о работе карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия (цитата по «РИА Новости»). Госпожа Бакина подчеркнула, что ключевая задача ЦБ — не допустить сокращения доступных россиянам платежных инструментов.

В июле она сообщала, что регулятор рассматривает ограничение использования карт с истекшим сроком действия как меру борьбы с мошенничеством. В октябре госпожа Бакина подчеркнула, что резких шагов по отключению продленных карт Visa и Mastercard ждать не следует.

После ухода Visa и Mastercard с российского рынка в 2022 году банки совместно с НСПК продлили срок действия уже выпущенных карт либо сделали их бессрочными, что позволило обеспечить их работу внутри страны.