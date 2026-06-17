ВСУ атаковали автобус с детьми, ехавший в Геленджик

Украинский беспилотник атаковал автобус, двигавшийся из Гомеля в Геленджик. Об этом заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, в автобусе ехала детская футбольная команда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, в результате атаки БПЛА погибла женщина, сопровождавшая детскую команду. Среди шести пострадавших оказались четверо детей.

«Украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду»,— написал чиновник в мессенджере «Макс».

Пострадавших оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Остальных пассажиров автобуса вернут домой в ближайшее время.

Кристина Мельникова