ВСУ атаковали автобус с детьми, ехавший в Геленджик
Украинский беспилотник атаковал автобус, двигавшийся из Гомеля в Геленджик. Об этом заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, в автобусе ехала детская футбольная команда.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно данным временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, в результате атаки БПЛА погибла женщина, сопровождавшая детскую команду. Среди шести пострадавших оказались четверо детей.
«Украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду»,— написал чиновник в мессенджере «Макс».
Пострадавших оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Остальных пассажиров автобуса вернут домой в ближайшее время.