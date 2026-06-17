В Колпино подросток выпал из окна детдома

В Колпино вечером 16 июня подросток выпал с третьего этажа одного из учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры. В настоящее время надзорный орган устанавливает все обстоятельства происшествия.

«Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания подростка, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики»,— сообщили в ведомстве.

По данным главного управления Следственного комитета России (СКР) по региону, молодой человек помогал вешать шторы, но, потеряв равновесие, упал из окна. Очевидцы вызвали скорую, воспитанник центра был госпитализирован в детскую городскую больницу имени Филатова. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное: врачи сказали, что признаков алкогольного опьянения тоже нет.

Ситуацию на контроле держат комитет по социальной политике, СКР и городская прокуратура.

Андрей Кучеров