«Регионы с высокими показателями более привлекательны для крупных инвесторов»

Ставропольский край переместился на 25 строчку в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2025 года — плюс две позиции к прошлому результату. Регион набрал 55,82 балла против 54,03 годом ранее. Увеличение набранных баллов свидетельствует о целом ряде положительных тенденций в экономике и социальной сфере края считает профессор Финансового Университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.



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«Во-первых, наблюдался рост в ключевых отраслях промышленности региона, таких как пищевая промышленность, машиностроение или химическая промышленность. Во-вторых, повышение таких показателей, как оборот розничной торговли и объем платных услуг населению может свидетельствовать о росте реальных доходов населения и, как следствие, увеличении потребительской активности.

Рост инвестиций, особенно в производственные мощности и инфраструктуру, также является залогом долгосрочного экономического развития. Также успехи в привлечении инвестиций и развитии бизнеса приводят к увеличению налоговых поступлений в бюджет края. Улучшение позиций в экономическом рейтинге имеет прямое и косвенное влияние как на население, так и на бизнес. Региональные власти, видя позитивную динамику и имея больше ресурсов, могут направлять средства на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, благоустройство территорий.

Улучшение экономических показателей, как правило, ведет к снижению уровня безработицы и бедности, что благоприятно сказывается на общественном настроении. Увеличение реальных доходов, доступность качественных товаров и услуг — все это приводит к повышению общего благосостояния.



Для бизнеса рост позиций в рейтинге сигнализирует потенциальным инвесторам о стабильности и развитии региона, что повышает его привлекательность для вложения средств. Регионы с высокими экономическими показателями часто имеют приоритет при распределении федеральных субсидий, грантов и участии в национальных проектах.

Инвестиции в транспортную, энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, осуществляемые властями, снижают издержки для бизнеса. Увеличение доходов населения стимулирует спрос на товары и услуги, создавая новые возможности для развития бизнеса. В целом социальная и экономическая стабильность снижает риски для предпринимательской деятельности.

Сохранение положительной динамики и дальнейшее укрепление позиций в рейтинге могут быть достигнуты за счет, во-первых, диверсификации экономики: стимулирования развития новых отраслей, выходящих за рамки традиционного агропромышленного комплекса. Это может включать развитие обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора, логистики.

Инвестиции в образование, науку, здравоохранение, повышение квалификации рабочей силы — это основа для долгосрочного устойчивого развития. Внедрение современных цифровых технологий позволит повысить эффективность производства, улучшить качество государственных услуг и создать новые возможности для бизнеса.



Важно продолжение работы по созданию благоприятных условий для инвесторов, включая предоставление налоговых льгот, упрощение административных процедур, формирование качественной инвестиционной инфраструктуры. Также необходимо продолжение строительства и модернизации транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной, а также социальной инфраструктуры.

Потенциал региона может позволить привлекать компании из сфер, требующих высокой квалификации и инновационных подходов, что приведет к увеличению средней заработной платы и созданию более «качественных» рабочих мест. Очень важно создание условий для роста и развития МСП, которые являются драйверами занятости и инноваций.

В целом рост на две позиции в рейтинге социально-экономического положения — это позитивный сигнал для Ставропольского края. Он указывает на грамотную экономическую политику и благоприятные тенденции. Однако для дальнейшего стабильного роста и улучшения качества жизни населения крайне важно продолжать работу по диверсификации экономики, привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала, адаптируясь к новым вызовам и возможностям».