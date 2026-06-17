В Ставропольском крае планируется заложить 259 гектаров садов и питомников

Осенью на Ставрополье планируется зпложить 122 га новых садов, а также 137 га питомников. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, на развитие садоводства в регионе было направлено 500 млн руб. «Средства пойдут на закладку новых садов, уход за насаждениями и развитие питомников. Сохраняем и механизм авансирования субсидий, который позволяет аграриям заранее закупать посадочный материал, удобрения и все необходимое для работы»,— говорится в сообщенииж.

Сейчас в Ставропольском крае площадь плодово-ягодных насаждений составляет 12 тыс. га. На них растут яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, орехоплодные культуры.

Наталья Шинкарева