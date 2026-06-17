Застройщика довели до субсидиарки

Арбитражный суд Ростовской области определил размер субсидиарной ответственности бывшего руководителя ростовского ООО «СтройСпектр» Валерия Чабанова — более 1,6 млрд руб. Эти средства должны поступить в конкурсную массу компании-банкрота и пойти на расчеты с дольщиками, залоговыми и незалоговыми кредиторами, а также на покрытие текущих платежей и убытков по проблемным объектам. «СтройСпектр», занимавшийся строительством жилых и нежилых зданий, был признан банкротом еще в 2019 году, конкурсное производство по делу недавно продлили до декабря 2026 года. Юристы отмечают, что ключевые обстоятельства дела связаны с ранее установленными судом фактами привлечения средств граждан на строительство без необходимой документации и сокрытия контроля над компаниями. По мнению экспертов, в апелляции бывший руководитель, скорее всего, сможет спорить главным образом с расчетом суммы, но не с самим фактом привлечения к ответственности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области привлек бывшего руководителя ООО «СтройСпектр» из Ростова-на-Дону Валерия Чабанова к субсидиарной ответственности на сумму более 1,6 млрд руб. Задолженность за вычетом налоговых штрафов включает в себя обязательства перед участниками долевого строительства, требования залоговых и незалоговых кредиторов, текущие платежи и убытки по объектам. В частности, компания обязана выплатить почти 67 млн руб. дольщикам дома на улице Евдокимова, 35Г; 93 млн руб. — Евдокимова, 37, 2-3Г; 41,5 млн руб. — Евдокимова, 37, 2-4В; 4,6 млн руб. — Седова, 14Б м; 43,4 млн руб. — Штахановского/Днепровский; 84 млн руб. — Штахановского, 25Б, 2 п.к.; 129,7 млн руб. — Штахановского, 25Б, 3 п.к., а также убытки в сумме более 626 млн руб. по всем объектам.

По данным kartoteka.ru, общество с ограниченной ответственностью «СтройСпектр» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону 30 августа 2001 года. Основным видом деятельности компании являлось строительство жилых и нежилых зданий, производство конструкций, отделка и продажа недвижимости. В ноябре 2019 года юридическое лицо было признано банкротом.

В июне 2026 года суд продлил процедуру конкурсного производства в отношении «СтройСпектра» на шесть месяцев — до 11 декабря 2026 года. Конкурсным управляющим компании с ноября 2019 года является Петр Черепанов.

Заявление об установлении размера субсидиарной ответственности подал конкурсный управляющий. В судебном заседании участвовал представитель кредитора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», который поддержал позицию заявителя.



По словам юристов, по своей сути субсидиарная ответственность является дополнительной ответственностью контролирующих должника лиц, то есть руководства компании, теневых бенефициаров бизнеса, которая возлагается на них при недостаточности имущества основного должника, но при соблюдении ключевого условия — наличия доказательств, что именно их злонамеренные действия или бездействие привели к ухудшению его платежеспособности.

«Поскольку у основного должника средств для удовлетворения всех требований кредиторов недостаточно, иначе бы он не уходил в банкротство, право требования к контролируемому лицу на огромную сумму фактически становится одним из основных инструментов пополнения конкурсной массы. После определения размера субсидиарной ответственности кредиторы могут распорядиться этим правом по-разному. Например, можно взыскать средства в рамках субсидиарной ответственности по исполнительному листу или личного банкротства этих лиц. Также такое право требования к КДЛ можно продать, то есть не взыскивать самостоятельно, а продать с дисконтом заинтересованным лицам, а вырученные средства направить на погашение обязательств перед кредиторами», — пояснила для «Ъ-Ростов» руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова.

Как следует из материалов дела, суд в определении от августа 2020 года установил, что полное погашение требований невозможно именно из-за поведения бывшего руководителя компании ввиду совершенных им мошеннических схем при привлечении денег дольщиков.



«Чабанов, будучи фактическим руководителем группы компаний "СК Вант", через подконтрольные ООО "Мария" (впоследствии переименованное в ООО "СтройСпектр") и ООО Агентство недвижимости "Вант"» привлекал средства граждан на строительство без разрешительной документации, похищал их и создавал систему "ротации" номинальных директоров для сокрытия своего контроля. Эти обстоятельства прямо установлены вступившим в законную силу постановлением Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 14 мая 2018 года о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (в связи с истечением сроков давности), что можно считать фактически установленным», — рассказал Олег Пермяков, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры».

Как прямо указано в определении Арбитражного суда, «нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела означают наличие факта совершения преступления данным лицом», а данные предварительного расследования являются доказательствами причиненного ущерба. Господин Пермяков отметил, что прекращение по нереабилитирующим основаниям означает, что сам факт преступления подтвержден, и Арбитражный суд в свою очередь «связан» этими выводами.

Таким образом, апелляционная инстанция не сможет пересматривать фактические обстоятельства — они уже установлены вступившими в силу судебными актами, и арбитражный суд связан этими выводами.



«Представляется, что предметом апелляционного обжалования может стать только правильность расчета суммы субсидиарной ответственности, но не сам факт виновных действий господина Чабанова. Поэтому отмена привлечения к ответственности в апелляции маловероятна. Управляющий должен разыскать все имущество Чабанова (недвижимость, счета, доли в бизнесе, транспорт), наложить арест на имущество и перейти к способам реализации имущества, предоставленным в «Законе о банкротстве», — подытожил Олег Пермяков.

Константин Соловьев