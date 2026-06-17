В Ростове возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусорном баке

Следователи в РостовенаДону возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Тело без следов насильственной смерти находилось в мусорном баке рядом с жилым многоквартирным домом в Северном жилом массиве. Для установления всех обстоятельств следствие назначило судебномедицинскую экспертизу и проводит необходимые следственные действия.

Ход расследования поставлен на контроль в следственном управлении и прокуратуре.

Мария Хоперская