С учредителя ставропольской «Еврогрупп» взыскали 467,5 млн рублей убытков

Арбитражный суд Ставропольского края частично удовлетворил заявление УФНС России по Ставропольскому краю в рамках дела о банкротстве ООО «Еврогрупп». С Андрея Садовникова в конкурсную массу должника взыскано 467,48 млн руб. убытков.

Как следует из материалов дела, ООО «Еврогрупп» было признано банкротом решением суда от 25 декабря 2020 года. Конкурсным управляющим утвержден Валерий Кубелун. Срок конкурсного производства ранее был продлен до 19 июня 2026 года.

В одном производстве рассматривались заявления конкурсного управляющего и УФНС о привлечении Андрея Садовникова и Александра Мордасова к субсидиарной ответственности. Определением суда заявление конкурсного управляющего было оставлено без удовлетворения, а заявление налогового органа удовлетворено частично: с Андрея Садовникова взысканы убытки в размере 467,4 млн руб. В привлечении Александра Мордасова к ответственности суд отказал.

ООО «Еврогрупп» зарегистрировано в 2015 году в Ставрополе. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. По данным СПАРК-Интерфакс, учредителем общества является Андрей Садовников, уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 55,9 млн руб., убыток — 1,9 млрд руб.

Тат Гаспарян