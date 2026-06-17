Свободная продажа бензина откроется в Севастополе на 11 АЗС

В Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на девяти АЗС сети «Атан», а также на двух заправках сети ТЭС на трассе «Таврида», сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100 и дизельное топливо ДТ Ultra. Продолжает действовать ограничение в 20 л, заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор.

Дефицит топлива в Крыму возник из-за логистических проблем, связанных с атаками ВСУ на трассу Р-280 «Новороссия», идущую на полуостров через новые регионы. Из-за нехватки топлива на АЗС в Севастополе ввели систему QR-кодов. Свободную продажу могут вернуть только после формирования запасов, говорил Михаил Развожаев. С июня ограничивать продажи топлива начали в других регионах. «Татнефть» объявила о введении ограничений на всех АЗС в стране.

О борьбе властей с дефицитом бензина — в материале «Ъ» «Труба пониже, класс пожиже».