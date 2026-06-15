АЗС выставили лимит

Проблемы с бензином распространились почти на всю территорию Европейской части России. Продажу топлива ограничивают уже не только в Крыму, но и в Москвовской и Ленинградской областях. Об этом “Ъ FM” рассказали автомобилисты. Российский топливный союз при этом сообщает, что автомобильные заправочные станции в столице обеспечены топливом, и продажа бензина идет в штатном режиме. Что происходит на заправках в стране?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сообщения об ограничениях расползаются от Смоленска до Челябинска и от Санкт-Петербурга до Самары. Заезжая на «Татнефть» в разных уголках страны, водители видят одну и ту же табличку: «Уважаемые клиенты, по техническим причинам максимальная доза отпуска в один автомобиль — 20 л бензина и 40 л дизельного топлива». У «Роснефти» и ЛУКОЙЛа тоже есть лимиты, но выше — 90-100 л. При этом на станциях «Татнефть» просят оплатить наличными, рассказывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который не смог заправить машину в Москве:

«Я нашел 1 тыс. руб., случайно завалявшихся, и на них заправился. Ажиотажа никакого нет, только грузовики стояли в длинной очереди. Видимо, им приходится взаимодействовать с персоналом АЗС и объяснять, что они не заправляются ни по 40 л, ни по 200 л, потому что грузовику требуется значительно больше топлива. Я так понимаю, что у "Татнефти" возникли некоторые логистические проблемы в комплексе — с запасами, производством и доставкой. При этом в других сетях, даже в самом Татарстане, такой выраженной проблемы не наблюдается».

Журналисты, объезжая заправки в Нижнем Новгороде, Самаре, Кемерово и Архангельске, отмечают — дефицит пока локальный, на некоторых АЗС жизнь как будто не изменилась. Но некоторые в принципе не работают, отмечает водитель Максим из Самары:

«В субботу выезжал из города. На одной заправке “Татнефть” — нормальной, аккуратной — было указано, что идет слив топлива. При этом ни бензовоза, ни каких-либо работ на месте не наблюдалось: на пистолетах просто висели таблички. Прошли сутки, и я возвращаюсь по той же дороге. Въезжаю в город — ситуация не изменилась: те же таблички на той же заправке, топлива нет. При этом это единственная заправка на выезде из города в этом направлении, и обычно там всегда есть поток машин».

Ограничения появились после недавней атаки беспилотников на Нижнекамск. Там был поврежден нефтехимический комплекс. В результате на заправках Татарстана появились очереди, отмечали власти региона. Меры скорее профилактические, считает зампред наблюдательного совета ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев:

«В данном случае речь идет об ограничении спекулятивного спроса, когда люди приезжают и начинают заливать по 10, 15, 20 канистр “на всякий случай”, чтобы не создавать излишний ажиотаж и дополнительную нагрузку на систему топливообеспечения. Даже если действует лимит в 20 литров, насколько он реально мешает передвижению? Такая мера выглядит вполне адекватной и нормальной. Компании и отраслевые регуляторы предпринимают все необходимые меры, при этом доступность бензина сохраняется».

Помимо «технических причин» сотрудники несетвых бензоколонок объясняют ограничения «рыночной ситуацией». По данным торгов на Петербургской бирже стоимость бензина Аи-95 подошла к историческому максимуму — 81,6 тыс. руб. за тонну. В таких условиях несетевые АЗС вынуждены снова простаивать, говорит председатель Саратовского союза независимых автозаправок Екатерина Савкина:

«Сейчас на своих заправках мы бензином не торгуем, потому что складские остатки полностью закончились. У кого-то запасов было больше, поэтому они еще продолжают работать, у кого-то — меньше. Проблема в том, что наш поставщик прекратил отгрузки, и мы просто не смогли закупить топливо. Причем эта ситуация возникла не сегодня — проблема существует уже некоторое время».

Тем временем в рознице цена тоже растет. По данным Росстата за первую неделю июня бензин и дизельное топливо подорожали примерно на процент, а с начала года цены на топливо росли примерно в полтора раза быстрее общей инфляции. Но что касается лимитов, то их могут отменить достаточно оперативно, говорит эксперт топливного рынка, заместитель гендиректора топливной компании «Гэйнфул» Бунина Анастасия:

«У вертикально интегрированных компаний есть возможность занимать топливо у других вертикально интегрированных структур, поэтому я не думаю, что эта ситуация окажется столь длительной, как, например, в Республике Крым. Сейчас приходится просто смириться с существующими ограничениями, поскольку невозможно произвести больше топлива на неработающем оборудовании. Как только оборудование будет запущено, возобновятся поставки, внутренний рынок получит необходимый объем топлива, и ситуация постепенно стабилизируется».

Самая тяжелая ситуация — в Крыму. С 13 июня в Севастополе купить топливо можно только на девяти АЗС. А в начале месяца продажу бензина приостановили на 15-ти станциях в Краснодарском крае. На прошлой неделе Минэнерго сформировало штаб для решения проблемам с поставками топлива на юге страны.

Анжела Гаплевская