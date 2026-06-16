В Севастополе оценили перспективы отмены QR-кодов на бензин

Власти Севастополя пока не готовы отменять систему QR-кодов, введенную из-за нехватки топлива на местных АЗС. Свободную продажу могут вернуть только после формирования запасов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания в городском правительстве. Он отметил, что «ситуация постепенно выправляется».

«Делаем все возможное, чтобы увеличить поставки. Главное сейчас — накопить такой запас, чтобы на всех заправках — и на сети "АТАН", и на "ТЭС" — можно было продавать топливо свободно, без QR-кодов», — заявил глава города.

По словам господина Развожаева, система кодов «помогает навести порядок и дает заправиться большему числу людей». Ограничения на покупку не более 20 л на один автомобиль в Севастополе пока сохраняются. Также запрещена заправка в канистры.

Дефицит топлива в Крыму возник из-за логистических проблем, связанных с атаками ВСУ на трассу Р-280 «Новороссия», идущую на полуостров через новые регионы. С июня сообщения об ограничениях продажи автомобильного топлива начали поступать из других регионов. 16 июня «Татнефть» объявила о введении ограничений по бензину и дизтопливу на всех АЗС в стране.

О борьбе властей с дефицитом бензина — в материале «Труба пониже, класс пожиже».