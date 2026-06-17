В Ростове-на-Дону провели противоаварийные работы в Доме с ангелами

Подрядная организация СК Империя выполнила часть первичных противоаварийных и консервационных работ в доме с ангелами в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на администрацию города. Здание сохраняет статус закрытого для посещений.

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Подрядчик усилил оконные проемы и несущие стены, где ранее обнаружили трещины, восстановил повреждённые участки парапета кровли и частично отремонтировал кровельное покрытие в местах протечек. Ранее дом признали аварийным и подлежащим реконструкции; ограждение и первичную консервацию выполняли силы районного управления ЖКХ.

В администрации уточнили, что в ходе проверки 10 июня посторонних в здании не было, входные двери закрыты и заперты навесными замками.

Мария Хоперская