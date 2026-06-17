На реконструкцию стадиона «Шахтер» в Шахтах направят 50,7 млн рублей

На продолжение реконструкции стадиона «Шахтер» в Шахтах планируется направить 50,7 млн руб. Об этом «РБК Ростов» сообщили в пресс-службе местной администрации.

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Из указанной суммы 43 млн руб. поступит из областного бюджета, оставшиеся 7,7 млн руб. — из городского. Общая стоимость проекта составляет 833,5 млн руб., из которых 706,8 млн руб. — средства региона, а 126,7 млн руб. — муниципалитета. В 2025 году на проведение работ было выделено 141,8 млн руб.

Реконструкцией объекта с 2021 года занимается ГК «Альянс». Изначально сдать стадион планировалось в декабре 2022 года, однако работы приостанавливали более чем на полгода для инструментального обследования конструкций. В августе 2025 года сообщалось о переносе ввода в эксплуатацию на апрель 2026 года. Сроки сдвинулись из-за необходимости оснащения подтрибунных помещений, где расположатся раздевалки, тренерские и административные кабинеты.

Мария Хоперская