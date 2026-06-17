Минобороны РФ: над Ростовской областью сбили БПЛА

С 20:00 16 июня до 7:00 17 июня над Ростовской областью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Всего за указанный период над страной сбили 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Астраханской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым. БПЛА также сбили над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 17 июня БПЛА уничтожили в небе над Чертковским районом. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Над Ростовской областью утром 17 июня объявлена ракетная опасность.

Мария Хоперская