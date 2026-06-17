Россельхознадзор не связывает с политикой ограничения на поставки из Армении

Ограничения на поставки некоторых товаров из Армении вызваны не политикой, а выявленными нарушениями, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, у Армении проблемы с организацией производства и контроля.

Как утверждает господин Данкверт, в Армении работает много мелких фермеров, поставляющих свою продукцию на экспорт. Однако, отметил он, между производством и отгрузкой нет системы внутреннего контроля и кооперации.

«Тысячи пучков зелени собираются в одну машину, после чего контролирующие органы должны проверить огромные объемы продукции. Физически это невозможно»,— сказал руководитель Россельхознадзора в интервью «Российской газете».

Сергей Данкверт отметил, что контроль продукции должен проводиться на этапе производства. Также он указал на необходимость кооперации и ответственности для производителей. «Причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики»,— заверил он.

В конце мая и начале июня Россельхознадзор ввел запреты на ввоз многих армянских товаров, включая цветы, томаты, огурцы, перцы, клубнику, вишню, виноград, яблоки, груши, картофель, сухофрукты, алкоголь и другие товары. Также был заблокирован транзит продукции в другие страны ЕАЭС. По оценке ЦБ Армении, ограничения со стороны России могут привести к падению ВВП республики вплоть до 2%. Армения перенаправляет запрещенную к ввозу в Россию продукцию в Европу.

Подробности — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».