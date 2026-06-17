Россельхознадзор не связывает с политикой ограничения на поставки из Армении
Ограничения на поставки некоторых товаров из Армении вызваны не политикой, а выявленными нарушениями, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, у Армении проблемы с организацией производства и контроля.
Как утверждает господин Данкверт, в Армении работает много мелких фермеров, поставляющих свою продукцию на экспорт. Однако, отметил он, между производством и отгрузкой нет системы внутреннего контроля и кооперации.
«Тысячи пучков зелени собираются в одну машину, после чего контролирующие органы должны проверить огромные объемы продукции. Физически это невозможно»,— сказал руководитель Россельхознадзора в интервью «Российской газете».
Сергей Данкверт отметил, что контроль продукции должен проводиться на этапе производства. Также он указал на необходимость кооперации и ответственности для производителей. «Причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики»,— заверил он.
В конце мая и начале июня Россельхознадзор ввел запреты на ввоз многих армянских товаров, включая цветы, томаты, огурцы, перцы, клубнику, вишню, виноград, яблоки, груши, картофель, сухофрукты, алкоголь и другие товары. Также был заблокирован транзит продукции в другие страны ЕАЭС. По оценке ЦБ Армении, ограничения со стороны России могут привести к падению ВВП республики вплоть до 2%. Армения перенаправляет запрещенную к ввозу в Россию продукцию в Европу.
Подробности — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».
Ограничения на поставки в Россию из Армении начались не только с овощей и фруктов, а еще раньше распространились на цветочную продукцию — с 22 мая 2026 года. Также были введены запреты на ввоз минеральной воды «Джермук» и алкогольной продукции от некоторых армянских компаний. Среди причин Россельхознадзор указывал выявление карантинных вредных организмов в цветочной и плодоовощной продукции, а также несоответствие фитосанитарным нормам.
Эти торговые разногласия развиваются на фоне обострения российско-армянских отношений. Российские власти предупреждали Армению о возможных последствиях в случае дальнейшего сближения с Евросоюзом, включая пересмотр льгот по поставкам газа, топлива и алмазов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал введение запретов политизированным, хотя и признал, что фитосанитарные меры являются обычной практикой в ЕАЭС.