Россельхознадзор запретил ввоз подкарантинной продукции из Армении

Россия с 12 июня вводит ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Транзит в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет также ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Ведомство объяснило решение тем, что в июне 2026 года было выявлено три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов, привезенных из Армении. Запрет снимут после разработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

«Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации»,— следует из сообщения. Ведомство подчеркивает, что неэффективность армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС.

С конца мая Россия последовательно ограничивала импорт армянской продукции. Россельхознадзор уже запретил ввоз цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Со 2 июня Армения должна была приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

Премьер-министр Армении называл эти решения политизированными. Российский МИД объяснял меры фитосанитарными нормами.