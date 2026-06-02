Пашинян сообщил об отправке в ЕС запрещенной к ввозу в Россию продукции

Первые партии армянских товаров, ввоз которых ограничила Россия, уже экспортированы в Евросоюз. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена. Ни один товар не останется (невостребованным. — “Ъ”)», — сообщил господин Пашинян (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что расскажет, в какие страны была отправлена продукция, когда товары прибудут в место назначения. Речь идет как о Евросоюзе, так и о других рынках, уточнил при этом премьер-министр.

Сегодня Никол Пашинян назвал запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов политизированным. Такие меры, по его словам, настраивают людей против ЕАЭС. Премьер-министр признал важность качества товаров, но подчеркнул, что в Армении контроль на высоком уровне. Господин Пашинян также пообещал выплатить субсидии компаниям, которые понесли убытки из-за препятствий для поставок продукции за рубеж.

За последние две недели Россия ограничила импорт из Армении цветов, томатов, огурцов, клубники, вишни, черешни, слив, персиков, рыбы и алкогольной продукции нескольких ведущих компаний. Сегодня было объявлено о приостановке с 3 июня поставок картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечковых плодов из Армении. Россельхознадзор связал ограничения с несоответствием продукции правилам ЕАЭС.