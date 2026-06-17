Власти Ростовской области планируют занять еще 7,5 млрд рублей через облигации

Власти Ростовской области планируют разместить в ноябре облигационный заем на 7,5 млрд руб. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил на заседании законодательного собрания региона.

«Майский выпуск облигаций Ростовской области на 7,5 млрд руб. вызвал высокий интерес у инвесторов. Облигационный займ в 7,5 млрд руб. был потрачен в течение 30 секунд после поступления. Реально там желающих было на 15 млрд. руб. Нам еще в ноябре брать такую же сумму», — сказал Юрий Слюсарь.

Коммерческая задолженность региона в этом году возрастет за счет кредитных средств и облигационного займа. Область уже пользовалась возобновляемой кредитной линией, но эти ресурсы были взяты и возвращены.

Первый заместитель министра финансов области Лариса Аношина отметила, что по итогам 2025 года субъекту удалось добиться сбалансированности бюджета без привлечения дорогих рыночных заимствований. Банковские кредиты не привлекались с 2023 по 2025 год. Государственный долг Ростовской области к концу 2025 года достиг 40,8 млрд руб., что составляет 15,1% от объёма налоговых и неналоговых поступлений. По итогам взаимодействия с федеральным центром лимит казначейского кредита для региона был повышен с 7,5 млрд до 13,5 млрд руб.

Мария Хоперская