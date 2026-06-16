Донской парламент утвердил пять кандидатур мировых судей в муниципалитетах

16 июня депутаты Законодательного Собрания Ростовской области согласовали кандидатуры пяти новых мировых судей для работы в Шахтинском, Волгодонском, Зимовниковском, Каменском и Октябрьском судебных районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение о кадровом укреплении мировой юстиции региона принято на 33-й сессии донского парламента. Четырем служителям Фемиды предоставлены мандаты без временных рамок, еще один судья приступает к обязанностям впервые — со стандартным трехлетним испытательным периодом.

В Шахтинский судебный район, на первый участок, направлена Светлана Немченко. Выпускница юридического факультета Южного федерального университета имеет четырнадцатилетнюю выслугу по специальности. До перехода на новую должность она трудилась помощником судьи в Ростовском областном суде.

Остальные назначенцы уже обладают опытом ведения процессов. В Волгодонске седьмой участок возглавил Махмуд Тагиров. Дипломированный специалист (РГУП) посвятил юриспруденции свыше десяти лет, причем последние два года он уже отправлял правосудие в статусе мирового судьи.

Илона Шанаурова заняла кресло во втором участке Зимовниковского судебного района. За плечами юриста — окончание РГУПС в 2006 году, затем диплом РГУП и более 18 лет профильного стажа, включая двухлетнюю практику на аналогичном посту.

В Каменском районе шестой участок доверен Борису Шкондину. Он получил образование в ЮФУ в 2015 году, его юридическая карьера насчитывает десятилетие. Предшествующие два года он также замещал должность мирового судьи.

Третий участок Октябрьского судебного района перешел под контроль Вадима Демьянова. Окончив СГАП, он наработал более 15 лет юридической выслуги. Семилетний отрезок из этого срока приходится непосредственно на осуществление полномочий мирового судьи.

Станислав Маслаков