Маски сняты — наручники надеты

В Санкт-Петербурге силовики задержали предполагаемых членов банды, которые выдавали себя за правоохранителей: четверо фигурантов, по версии следствия, похитили двоих местных жителей, у одного из которых они вымогали 3 млн рублей, возя по городу и заставляя снимать наличные в банкоматах. Инсценировка сработала не до конца — подозреваемых остановили сотрудники ГИБДД после того, как один из родственников заподозрил неладное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Никита Набиев и Шахобиддини Фатохов Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Иван Чулек и Магомед Закарьяев Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Никита Набиев и Шахобиддини Фатохов Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Иван Чулек и Магомед Закарьяев Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Во вторник, 16 июня, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал четырех фигурантов, которые выдавали себя за полицейских, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Никита Набиев и Шахобиддини Фатохов отправились в СИЗО по обвинению в похищении человека с применением оружия (пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Еще двоих — Ивана Чулека и Магомеда Закарьяева — заключили под стражу по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц с незаконным проникновением в жилище).

13 июня обвиняемые, по версии следствия, ворвались в квартиру на проспекте Луначарского, угрожая пистолетами, и забрали у жертвы 127 тыс. рублей, после чего скрылись. В тот же день предполагаемые преступники, представившись сотрудниками правопорядка, напали на другого потерпевшего и затащили его в квартиру, где потребовали 3 млн рублей за освобождение, запугивая привлечением к уголовной ответственности якобы за совершение им противоправных действий. Испугавшись угроз, потерпевший позвонил друзьям и те перевели деньги на его счет.

Однако похитители не отпустили жертву, а посадили в Toyota Corolla и повезли снимать наличные: сначала 186 тыс. рублей в банкомате, затем 700 тыс. от родственников, потом 25 тыс. рублей и $500 от знакомого.

Все эти деньги, согласно материалам дела, оседали у Чулека, который передал их Закарьяеву, после чего тот скрылся. Один из родственников успел обратиться в правоохранительные органы. Заявитель, по информации главного управления МВД России по региону, сообщил, что его брат попросил вынести ему из дома свыше полумиллиона рублей, после чего передал их неизвестному и уехал в их сопровождении в неизвестном направлении. На розыск иномарки были ориентированы наружные наряды полиции.

Набиев, Чулек и Фатохов направились в ТЦ «Прометей» за новой порцией наличных, но у дома на Брянцева их перехватили сотрудники ГИБДД. Машину остановили в Калининском районе города. В салоне были трое, от 27 до 30 лет, всех доставили в отдел. Спустя два дня у дома на Ленинском проспекте задержали еще одного — 31-летнего уроженца Дагестана. Дело дополнительно переквалифицировали на разбой.

Набиев и Фатохов просили домашний арест — не получилось. Чулек и Закарьяев также возражали против ареста, но суд отправил всех в изолятор.

Как уточнили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе петербургских судов, вину все четверо фигурантов отказались признавать. Однако какие-то весомые аргументы в свое оправдание те не предъявили. Впрочем, напомнили там, на слушаниях по мере пресечения вина лица не устанавливается, поскольку решается иной вопрос, а позиция подсудимых будет известна, когда начнется судебное следствие.

Андрей Кучеров