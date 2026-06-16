Дефицит бюджета Ростова-на-Дону урезали до 1,7 млрд рублей

Парламентарии донской столицы утвердили обновленные параметры городской казны на ближайшую трехлетку, сократив разрыв между доходами и расходами 2026 года на 426,1 млн руб., сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Городская дума Ростова-на-Дону скорректировала финансовый план на 2026 год и плановый отрезок 2027–2028 годов. Согласно утвержденным поправкам, по итогам оптимизации затратной части дефицит удалось уменьшить до отметки в 1,7 млрд руб. Ожидаемые поступления в казну 2026 года зафиксированы на уровне 66,2 млрд руб. Расходные обязательства при этом составят 67,9 млрд руб.

В текущем периоде дополнительные ассигнования решено форсировать на содержание улично-дорожного полотна, монтаж систем наружного освещения в районе переулка Братского, обустройство остановочных павильонов, реновацию детских игровых площадок и комплексное благоустройство общественных пространств.

Помимо инфраструктурных задач, финансирование направят на социальные нужды. Речь идет о приспособлении жилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных домах для комфорта маломобильных горожан, реализации программы расселения из ветхого фонда, а также дооснащении современного учебного заведения в жилом комплексе «61 квартал».

В среднесрочной перспективе, на 2027–2028 годы, увеличатся бюджетные вливания на формирование социальной инфраструктуры. Значительные средства зарезервированы для субсидирования транспортных организаций — субсидии покроют затраты на лизинговые платежи за приобретаемый подвижной состав. Кроме того, региональный центр готовится к софинансированию капремонта дорожной сети, оплате строительного контроля и оформлению сервитута, необходимого для возведения Бульвара Авиаторов.

Станислав Маслаков